Зеленський поводиться достойно, – експерт про український скандал у США

США не змінять свою політику щодо України. Але скандал із розмовою Трампа і Зеленського, де згадувався опонент президента США Байден, ще раз підтвердив, що Україна має слабкі інституції.

Про це 24 каналу розповів представник Kyivstratpro Тарас Семенюк.

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На думку експерта, президенту Зеленському доводиться зараз розгрібати ті завали, які йому залишили попередники.

Трамп міг скасувати зустріч із Зеленським через скандал. І обговорити всі питання під час офіційного візиту Зеленського до Вашингтона. Але зустріч відбулася. Трамп заявив, що підтримує курс України і робитиме все для того, щоб у Зеленського пройшла продуктивна зустріч із Путіним. У тому, що відбулося, немає якогось негативу. Є ознаки того, що Зеленський шукає себе як лідера і поводиться достойно,

– переконаний Тарас Семенюк.

За його словами, зараз важливо бути максимально нейтральними в історії з Трампом і Байденом. Оцінку цьому повинні дати американці на виборах.

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Водночас, зазначає міжнародник, хвилює роль європейських лідерів, особливо Франції і Німеччини, про яких є згадка в стенограмі розмови Трампа і Зеленського. Хоча, вважає Семенюк, навряд чи будуть образи з боку Макрона і Меркель. Париж і Берлін хочуть, щоб в Україні почалася динаміка відносно вирішення конфлікту на Донбасі. Але применшувати роль ЄС не можна. ЄС вклав чимало в реформи в Україні, зміцнення громадського сектору, незалежності ЗМІ.

"Зараз відбуватиметься велика робота української дипломатії, щоб переконати європейців про незмінність наших пріоритетів. Треба швидко узгоджувати посла в США. Ми не знаємо, хто переможе на виборах у 2020 році. Тому комунікувати треба з республіканцями і демократами. Дати сигнал, що ми не ставимо на когось одного. Це ключ до подальшої співпраці зі США", – наголосив Тарас Семенюк.

Що відомо про "український скандал" у США? Гучний скандал у США вибухнув через донос американського розвідника. За його даними, 25 липня Дональд Трамп під час розмови з президентом Зеленським вимагав від нього порушити кримінальне провадження щодо демократа Джо Байдена – головного конкурента Трампа на майбутніх президентських виборах – у рамках викорінення корупції в Україні. Палата представників Конгресу США 24 вересня ініціювала формальне розслідування дій президента Дональда Трампа, підсумком якого може стати рішення про його імпічмент.



На першій зустрічі президента України Зеленського з президентом США Трампом 25 вересня на полях Генасамблеї ООН український президент запевнив, що не давав ніяких вказівок щодо розслідування чи нерозслідування цієї справи. Зеленський заявив, що не хоче втручатися у відкритий та демократичний процес американських виборів. А про телефонну розмову запевнив: вона була хорошою, і ніхто не чинив жодного тиску.

Важливою подією, що передувала зустрічі Трампа та Зеленського, стало оприлюднення Білим домом стенограми липневої розмови президентів. Ненсі Пелосі, спікерка Палати представників, вже оголосила про початок формальної процедури імпічменту Трампа. І після оприлюднення стенограми вона заявила, що у тексті не побачила підстав для того, аби цю процедуру скасувати.