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      Зеленский ветировал закон предыдущей власти об импичменте

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      Зеленский ветировал закон о ВСК
      Зеленский ветировал закон о ВСК / president.gov.ua

      Президент Владимир Зеленский ветировал закон "О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины". Закон о ВСК был принят Радой предыдущего созыва еще в июне.

      Документ свидетельствовал, что специальная временная следственная комиссия Верховной Рады –коллегиальный временный орган парламента, в который входят нардепы, спецпрокурор и спецследователи.

      Важно! Процедура импичмента президента: что изменилось

      Задачей комиссии должно было стать проведение расследования обстоятельств совершения президентом Украины государственной измены или другого преступления. Комиссия имела бы доступ к любым документам любых должностных лиц, в том числе, тайных.

      Что такое вето?
      Вето – запрет, который накладывается главой государства на решение другого государственного органа. В современных государствах право вето предоставляется главе государства относительно законов, которые принимает парламент.

      Спикер Верховной Рады VIII созыва Парубий жаловался, что президент Зеленский срывал дедлайны для подписи принятого закона. 6 июня 2019 года народные депутаты приняли законопроект № 1098 "О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины".

      В то же время, в Зеленского критиковали проект закона, который в итоге приняла Рада.

      23 сентября Владимир Зеленский подписал законопроект об импичменте, который Верховная Рада IX созыва приняла 10 сентября. Его автором является сам Зеленский.

      Это интересно: Я не знаю, каковы истинные намерения, – Сыроид о законе об импичменте

      Что такое импичмент?
      Процедура привлечения к суду высших должностных лиц государства. Результат импичмента – как правило досрочное прекращение полномочий президента или другого должностного лица и отстранение его от должности.

      Как будет происходить импичмент?

      Согласно документу, импичмент будет внесудебным конституционным процессом. Импичмент может быть применен в случае совершения государственной измены или иного преступления. Импичмент будет регулироваться Конституцией Украины, регламентом Рады, этим и другими законами Украины.

      Основанием для инициирования импичмента является письменное представление нардепов, подписанное большинством Рады. Эти подписи отзываются. Представление должно содержать правовое обоснование необходимости создания временной следственной комиссии.

      В случае, если Рада не поддержит процедуру импичмента президента, председатель парламента объявляет о прекращении процедуры и полномочий временной следственной комиссии, а еще он от имени парламента просит прощения у президента.


      Как происходит импичмент президента / инфографика 24 канала

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      Теги: Новости Украины Новости политики Импичмент Владимир Зеленский
      Источник: 24 канал
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