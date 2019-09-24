Зеленский ветировал закон предыдущей власти об импичменте

Президент Владимир Зеленский ветировал закон "О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины". Закон о ВСК был принят Радой предыдущего созыва еще в июне.

Документ свидетельствовал, что специальная временная следственная комиссия Верховной Рады –коллегиальный временный орган парламента, в который входят нардепы, спецпрокурор и спецследователи.

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Задачей комиссии должно было стать проведение расследования обстоятельств совершения президентом Украины государственной измены или другого преступления. Комиссия имела бы доступ к любым документам любых должностных лиц, в том числе, тайных.

Что такое вето?

Вето – запрет, который накладывается главой государства на решение другого государственного органа. В современных государствах право вето предоставляется главе государства относительно законов, которые принимает парламент.

Спикер Верховной Рады VIII созыва Парубий жаловался, что президент Зеленский срывал дедлайны для подписи принятого закона. 6 июня 2019 года народные депутаты приняли законопроект № 1098 "О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины".

В то же время, в Зеленского критиковали проект закона, который в итоге приняла Рада.

23 сентября Владимир Зеленский подписал законопроект об импичменте, который Верховная Рада IX созыва приняла 10 сентября. Его автором является сам Зеленский.

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Что такое импичмент?

Процедура привлечения к суду высших должностных лиц государства. Результат импичмента – как правило досрочное прекращение полномочий президента или другого должностного лица и отстранение его от должности.

Как будет происходить импичмент?

Согласно документу, импичмент будет внесудебным конституционным процессом. Импичмент может быть применен в случае совершения государственной измены или иного преступления. Импичмент будет регулироваться Конституцией Украины, регламентом Рады, этим и другими законами Украины.

Основанием для инициирования импичмента является письменное представление нардепов, подписанное большинством Рады. Эти подписи отзываются. Представление должно содержать правовое обоснование необходимости создания временной следственной комиссии.

В случае, если Рада не поддержит процедуру импичмента президента, председатель парламента объявляет о прекращении процедуры и полномочий временной следственной комиссии, а еще он от имени парламента просит прощения у президента.



Как происходит импичмент президента / инфографика 24 канала