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      Зеленський ветував закон попередньої влади щодо імпічменту

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      Зеленський ветував закон про ТСК
      Зеленський ветував закон про ТСК / president.gov.ua

      Президент Володимир Зеленський ветував закон "Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України". Закон про ТСК був ухвалений Радою попереднього скликання ще в червні.

      Документ засвідчував, що спеціальна тимчасова слідча комісія Верховної Ради – колегіальний тимчасовий орган парламенту, до якого входять нардепи, спецпрокурор і спецслідчі.

      Важливо! Процедура імпічменту президента: що змінилось

      Завданням комісії мало стати проведення розслідування обставин щодо вчинення президентом України державної зради або іншого злочину. Комісія мала б доступ до будь-яких документів будь-яких посадових осіб, в тому числі, до таємних.

      Що таке вето?Вето – заборона, яка накладається головою держави на рішення іншого державного органу. У сучасних державах право вето надається главі держави щодо законів, які приймає парламент.

      Спікер Верховної Ради VIII скликання Парубій скаржився, що президент Зеленський зривав дедлайни для підпису ухваленого закону. 6 червня 2019 року народні депутати ухвалили законопроєкт № 1098 "Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України".

      Водночас, у Зеленського критикували проект закону, який у результаті прийняла Рада.

      23 вересня Володимир Зеленський підписав законопроєкт про імпічмент, який Верховна Рада IX скликання ухвалила 10 вересня. Його автором є сам Зеленський.

      Це цікаво: Я не знаю, які правдиві наміри, – Сироїд щодо закону про імпічмент

      Що таке імпічмент?Процедура притягнення до суду вищих посадовців держави. Результат імпічменту – як правило дострокове припинення повноважень президента або іншого посадовця та усунення його з посади.

      Як відбуватиметься імпічмент?

      Згідно з документом, імпічмент буде позасудовим конституційним процесом. Імпічмент може бути застосованим у разі скоєння державної зради або іншого злочину. Імпічмент регулюватиметься Конституцією України, регламентом Ради, цим та іншими законами України.

      Підставою для ініціювання імпічменту є письмове подання нардепів, підписане більшістю Ради. Ці підписи відкликаються. Подання повинне містити правове обґрунтування необхідності створення тимчасової слідчої комісії.

      У разі, якщо Рада не підтримає процедуру імпічменту президента, голова парламенту оголошує про припинення процедури та повноважень тимчасової слідчої комісії, а ще він від імені парламенту просить вибачення у президента.


      Як відбувається імпічмент президенту / інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Володимир Зеленський Новини політики Імпічмент
      Джерело: 24 канал
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