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      Зеленский встретился с премьером Чехии и поблагода за поддержку Украины

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      Владимир Зеленский
      Владимир Зеленский / Getty Images

      Президент Украины Владимир Зеленский встретился на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке обсудил с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем.

      В Офисе Президента сообщили, что Зеленский отметил последовательную и мощную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны Чехии. Он также выразил чешской стороне благодарность за гуманитарную и финансовую помощь.

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      Отмечается, что особое внимание было уделено состоянию и перспективам развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

      Зеленский отметил положительную динамику двусторонней торговли и пригласил чешские компании активно осваивать украинский рынок.

      Собеседники выразили обоюдную заинтересованность в активизации политического диалога между двумя странами.

      Зеленский пригласил главу правительства Чехии посетить Украину с визитом.

      Владимир зеленский в сша:

      •  
      blog_ava
      Вести.UA: Янукович возвращается в Украину? Дубинский обозвал Зеленского
      24 сентября
      1297
      Теги: Владимир Зеленский Новости политики Чехия Генассамблея ООН Зеленский в США
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