Зеленский встретился с премьером Чехии и поблагода за поддержку Украины

Президент Украины Владимир Зеленский встретился на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке обсудил с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем.

В Офисе Президента сообщили, что Зеленский отметил последовательную и мощную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны Чехии. Он также выразил чешской стороне благодарность за гуманитарную и финансовую помощь.

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Отмечается, что особое внимание было уделено состоянию и перспективам развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

Зеленский отметил положительную динамику двусторонней торговли и пригласил чешские компании активно осваивать украинский рынок.

Собеседники выразили обоюдную заинтересованность в активизации политического диалога между двумя странами.

Зеленский пригласил главу правительства Чехии посетить Украину с визитом.

У рамках участі в роботі 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Прем’єр-міністром Чеської Республіки Андреєм Бабішем: https://t.co/mFPWqCDVCn pic.twitter.com/akD3M4CNt6 — Офіс Президента (@APUkraine) September 24, 2019

Владимир зеленский в сша: