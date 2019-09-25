Зеленский встретился с премьером Чехии и поблагода за поддержку Украины
Президент Украины Владимир Зеленский встретился на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке обсудил с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем.
В Офисе Президента сообщили, что Зеленский отметил последовательную и мощную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны Чехии. Он также выразил чешской стороне благодарность за гуманитарную и финансовую помощь.
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Отмечается, что особое внимание было уделено состоянию и перспективам развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.
Зеленский отметил положительную динамику двусторонней торговли и пригласил чешские компании активно осваивать украинский рынок.
Собеседники выразили обоюдную заинтересованность в активизации политического диалога между двумя странами.
Зеленский пригласил главу правительства Чехии посетить Украину с визитом.
Владимир зеленский в сша:
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