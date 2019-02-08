Зеленский заявил, что за ним следят: полиция открыла уголовное производство

Кандидат в президенты Владимир Зеленский рассказал, что в Одессе на фестивале "Лига смеха" за ним и его сотрудниками следили неизвестные, поэтому он написал соответствующее заявление в полицию.

Правоохранители открыли производство и начали досудебное расследование по факту нарушения неприкосновенности частной жизни, сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

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Политик отметил, что в Одессе за ним следили на 12 автомобилях, а также продолжили преследовать его и после возвращения в Киев.

Смотрите видео: команда Зеленского зафиксировала автомобили, которые следят за политиком

Команда Зеленского заявила, что следила за ним СБУ. Также об этом в эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1" рассказала и ведущая Наталья Мосейчук, ссылаясь на министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.

А вот в ведомстве эти обвинения отвергли и пообещали разобраться в деле. В частности об этом написала на своей странице в Facebook спикер СБУ Елена Гитлянская.

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