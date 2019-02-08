Зеленський заявив, що за ним стежать: поліція відкрила кримінальне провадження

Кандидат у президенти Володимир Зеленський розповів, що в Одесі на фестивалі "Ліга сміху" за ним та його співробітниками стежили невідомі, тож він написав відповідну заяву у поліцію.

Правоохоронці відкрили провадження й розпочали досудове розслідування за фактом порушення недоторканності приватного життя, повідомили у прес-службі Національної поліції.

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Політик зазначив, що в Одесі за ним стежили на 12 автомобілях, а також продовжили переслідувати його й після повернення у Київ.

Дивіться відео: команда Зеленського зафіксувала автомобілі, які стежать за політиком

Команда Зеленського заявила, що стежила за ним СБУ. Також про це в ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1" розповіла й ведуча Наталія Мосейчук, посилаючись на міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова.

А от у відомстві ці звинувачення відкинули й пообіцяли розібратися у справі. Зокрема про це написала на своїй сторінці у Facebook речниця СБУ Олена Гітлянська.

Детальніше з біографією Зеленського Ви можете ознайомитися за цим посиланням.