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      Зеленский заявил, что землю в Украине будут покупать и продавать только украинцы

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      Зеленский: украинская земля принадлежит только украинцам
      Зеленский: украинская земля принадлежит только украинцам / sbu.ua

      Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с украинскими аграриями. В ходе нее он отметил, что украинская земля принадлежит украинцам. Следовательно продавать или покупать ее после введения рынка земли смогут только украинцы.

      В то же время спекуляции о китайцах, арабах или инопланетянах, которые вагонами вывезут украинскую землю – это бред, заявил Владимир Зеленский.

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      Но у них наконец должно появиться не гибридное, а полноценное право собственности на свою родную землю. Полноценное – это право владеть, пользоваться и распоряжаться своей землей,
      – заявил президент.

      В противном случае, подчеркнул гарант, это обычный "совок", когда граждане якобы получили свои квартиры, но не могли их легально продавать.

      "Это не правильно, ведь в результате появились незаконные серые схемы и махинации. То же самое сейчас происходит у нас с землей. В законе о моратории 2001 года было указано, что депутаты должны разработать прозрачный механизм продажи земли. Прошло 18 лет, и где?"– отметил Владимир Зеленский.

      С его слов, вместо механизма появился масштабный процветающий теневой рынок, в который вовлечены миллион гектаров земли и десятки миллиардов гривен.

      "Выиграет от этого не малый фермер, не простой крестьянин, а местные "князьки". Более того, за это время из 7 миллионов украинцев, владеющих землей, почти целый миллион умерли, так и не получив от государства права стать законными владельцами своей земли", – подчеркнул президент.

      К слову: Где в Украине самая высокая стоимость аренды государственной земли

      Напоследок он привел пример стран, где до сих пор нет рынка земли:

      • КНДР;
      • Таджикистан;
      • Венесуэла;
      • Куба;
      • Конго;
      • Украина.

      "В 21 веке вопросы права собственности граждан на землю является риторическим. Задача у нас лишь одна - найти оптимальную модель, от которой выигрывают простые украинцы", - резюмировал Зеленский.

      Что известно о рынке земли в Украине?
      Сейчас в Украине действует запрет на продажу и отчуждение земель сельскохозяйственного назначения. ВРУ продлила мораторий на продажу до 1 января 2020 года.

      Вследствие такого запрета владельцы земельных паев не могут свободно распоряжаться землями сельскохозяйственного назначения. Единственным способом передачи земли в пользование другим лицам является договор аренды.

      Мораторий прекратит действие после принятия закона Об обороте земель сельскохозяйственного назначения и введения открытого рынка покупки и продажи земли.

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      Теги: Новости Украины Рынок земли Новости политики Новости недвижимости Мораторий на продажу земли Новости недвижимости Украины Президент Украины Владимир Зеленский
      Источник: 24 канал
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