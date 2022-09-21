Зеленский отреагировал на ядерный шантаж путина

Президент Владимир Зеленский заявил, что угрозы ядерным оружием от главы кремля владимира путина не являются чем-то новым. Но, по словам украинского лидера, нельзя исключать риски.

Президент Украины не исключает, что россия может прибегнуть к ядерному удару. Никто не знает, что на уме у путина, поэтому подобные заявления не могут оставаться без внимания.

Важно Ядерное оружие россии: чем угрожает путин миру и какие проблемы у российской триады

Реакция Зеленского на слова путина

Украинский лидер считает, что нужно реагировать на заявления главы кремля. Потому что, например, путин может заявить, что хочет забрать часть Польши, иначе россия использует ядерное оружие. А на подобные компромиссы никто не может пойти.

Я не верю, что (путин – 24 канал) будет использовать это (ядерное – 24 канал) оружие. Не думаю, что мир позволит ему его использовать,

– сказал Зеленский.

Кто еще ответил путину

Президент США Джо Байден предупредил владимира путина о серьезных последствиях, если тот решит применить ядерное или химическое оружие в войне против Украины.

Также ранее президент Франции Эммануэль Макрон в очередной раз звонил путину и требовал вывести войска с Запорожской АЭС и прекратить войну.

Как путин пригрозил миру ядерным оружием

Президент россии владимир путин 21 сентября пригрозил миру ядерным оружием. Он сказал, что россия использует все имеющиеся средства для "своей защиты". В своей "речи" путин подчеркнул, что не блефует. По его словам, в россии ядерное вооружение превосходит оружие стран НАТО.

Он также обратился к гражданам россии и сказал, что они могут быть уверены – целостность их родины будет обеспечена.

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Россия до сих пор не вывела войска с территории Запорожской АЭС. Ситуация в Украине все еще напряженная.