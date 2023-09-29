Зеленский и Навальный номинированы на Нобелевскую премию мира
Источник:Sky News
До объявления лауреата Нобелевской премии мира осталась неделя. В этом году среди претендентов – президент Украины Владимир Зеленский и заключенный российский оппозиционер Алексей Навальный, проигравший на этой неделе апелляцию на 19-летний срок заключения.
Лауреат получит не только медаль и диплом, но и 11 миллионов шведских крон, что составляет около 812 тысяч фунтов стерлингов. Победителя официально объявят в следующую пятницу, а церемония награждения запланирована на 10 декабря в мэрии Осло.
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Среди номинантов на Нобелевску премию мира – Зеленский и Навальный
Зеленский и Навальный являются одним из фаворитов среди 351 номинанта. Однако эксперты предполагают, что их шансы невысоки, особенно учитывая, что украинский президент является лидером военного времени, а фокус комитета на России в прошлом году влияет на шансы обоих.
Полный список номинантов остается тайной, но среди раскрытых имен – экоактивист Грета Тунберг, российский оппозиционный лидер Владимир Кара-Мурза и китайский протестующий Пэн Лифа.
Решение принимает Норвежский Нобелевский комитет, состоящий из пяти членов, избранных норвежским парламентом.
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Что известно о Нобелевской премии мира 2022
- Премию мира за 2022 год разделили между главой белорусского правозащитного центра "Вясна" Алесем Беляцким, российской организацией "Мемориал" и украинским "Центром гражданских свобод".
- Нобелевский комитет отметил, что это выдающиеся лидеры по защите прав человека, демократии и мирного сосуществования в соседних государствах Беларуси, России и Украины.
- Однако украинцам такое решение не понравилось. В Офисе Президента премию тоже раскритиковали, подчеркнув, что у Нобелевского комитета интересное понимание слова "мир", если награду получают представители двух стран, напавших на третью.