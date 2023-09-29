Зеленский и Навальный номинированы на Нобелевскую премию мира

До объявления лауреата Нобелевской премии мира осталась неделя. В этом году среди претендентов – президент Украины Владимир Зеленский и заключенный российский оппозиционер Алексей Навальный, проигравший на этой неделе апелляцию на 19-летний срок заключения.

Лауреат получит не только медаль и диплом, но и 11 миллионов шведских крон, что составляет около 812 тысяч фунтов стерлингов. Победителя официально объявят в следующую пятницу, а церемония награждения запланирована на 10 декабря в мэрии Осло.

Интересно Отравление, тюрьма или смерть: что произошло с врагами или соперниками Путина – WP

Среди номинантов на Нобелевску премию мира – Зеленский и Навальный

Зеленский и Навальный являются одним из фаворитов среди 351 номинанта. Однако эксперты предполагают, что их шансы невысоки, особенно учитывая, что украинский президент является лидером военного времени, а фокус комитета на России в прошлом году влияет на шансы обоих.

Полный список номинантов остается тайной, но среди раскрытых имен – экоактивист Грета Тунберг, российский оппозиционный лидер Владимир Кара-Мурза и китайский протестующий Пэн Лифа.

Решение принимает Норвежский Нобелевский комитет, состоящий из пяти членов, избранных норвежским парламентом.

Стоит прочесть Интересная деталь, показывающая подлинные намерения: о чем свидетельствует пост Навального

Что известно о Нобелевской премии мира 2022

Премию мира за 2022 год разделили между главой белорусского правозащитного центра "Вясна" Алесем Беляцким, российской организацией "Мемориал" и украинским "Центром гражданских свобод".

Нобелевский комитет отметил, что это выдающиеся лидеры по защите прав человека, демократии и мирного сосуществования в соседних государствах Беларуси, России и Украины.

Однако украинцам такое решение не понравилось. В Офисе Президента премию тоже раскритиковали, подчеркнув, что у Нобелевского комитета интересное понимание слова "мир", если награду получают представители двух стран, напавших на третью.

В прошлом году на фоне полномасштабной агрессии России против Украины Владимира Зеленского и весь украинский народ также предложили выдвинуть на премию мира. В марте 2022 года европейские политики обратились в Нобелевский комитет с просьбой продлить срок регистрации, который истек 31 января, чтобы внести новых кандидатов.