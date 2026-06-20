Не тех бьешь, Навроцкий, – Кулеба напомнил Польше о скандальных кавалерах Ордена Белого Орла

Дмитрий Кулеба отреагировал на лишение Владимира Зеленского польского Ордена Белого Орла. Бывший глава МИД Украины напомнил президенту Польши Каролю Навроцкому, какие скандальные исторические личности до сих пор обладают этой наградой.

Об этом Дмитрий Кулеба написал на своей странице в фейсбуке.

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Кто из скандальных исторических личностей до сих пор имеет Орден Белого Орла?

Дмитрий Кулеба назвал решение Навроцкого о лишении Зеленского Ордена Белого Орла скандальным.

Экс-глава МИД Украины напомнил, что эту награду до сих пор имеют российская императрица Екатерина II, а также фашистский лидер Италии, союзник Адольфа Гитлера – Бенито Муссолини.

Екатерина II уничтожила польское государство в ходе раздела, окончательно — в 1795 году. Муссолини поддерживал Гитлера, когда тот уничтожал польское государство в 1939 году. Оба до сих пор остаются кавалерами высшей польской награды — Ордена Белого Орла,

– написал Кулеба.

Он отметил, что, несмотря на это, президент Польши Кароль Навроцкий решил, что именно Владимир Зеленский должен быть лишен этого ордена.

"Не тех бьешь, Навроцкий. Рейтинг и ненависть к украинцам ослепляют глаза, которыми нужно видеть реальную угрозу для Польши. Но с ней воюет Украина, а не президент Навроцкий. Украинцы, сохраняем спокойствие. Всему своё время", – резюмировал бывший министр иностранных дел.

Напомним, польский лидер лишил Зеленского Ордена Белого Орла 19 июня. Причиной стало присвоение одному из спецподразделений ВСУ почетного наименования "Героев УПА".

На это решение отреагировал глава МИД Украины Андрей Сибига. Он заявил, что в ответ вернет свою награду — Командорский крест со звездой Ордена "За заслуги перед Польшей".

Также по поводу решения Навроцкого высказался и польский премьер Дональд Туск. Он подчеркнул, что конфликт, возникший между странами, может быть выгоден России, ведь "радует Путина и шокирует наших союзников".