Премьер Японии пригласил Зеленского принять участие в саммите G7 – СМИ

Премьер-министр Японии Фумио Кисида пригласил президента Владимира Зеленского принять участие в саммите G7. Он намечен на 24 февраля в режиме онлайн.

Ожидается, что на встрече лидеры G7 подтвердят свое единство в борьбе с агрессией России против Украины.

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Лидеры G7 также обменяются мнениями о том, как стабилизировать пошатнувшиеся мировые энергетические рынки после вторжения России в Украину в 2022 году, когда цены на нефть и природный газ стремительно выросли во всем мире.

Ранее стало известно, что страны G7 заявили, что их устроит, если ЕС установит предельную цену на экспорт российского дизельного горючего от 100 до 110 долларов за баррель. Таким образом США и союзники пытаются избежать серьезного сбоя на рынке.

Что известно о саммите в формате G7

В мае состоится саммит G7 в Хиросиме. Это будет первый саммит G7, который будет принимать Кисида. Предыдущий саммит состоялся 24 февраля 2022, на котором лидеры стран договорились о введении экономических санкций против России.

Министр иностранных дел Японии Йосимаса Хаяши заявил, что пригласит своего украинского коллегу Дмитрия Кулебу на личную встречу на уровне министров стран G7, которая состоится в Мюнхене в рамках трехдневной Мюнхенской конференции безопасности.

Последний раз Владимир Зеленский выступал на видеоконференции лидеров G7 и в октябре 2022 года. Тогда глава государства попросил оружие, в частности системы ПВО и ПРО, призвал усилить санкционное давление на Россию и способствовать размещению миссии международных наблюдателей на границе Украины и Республики Беларусь через риторику Александра Лукашенко.