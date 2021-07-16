У Зеленского прокомментировали результаты встречи Меркель и Байдена

Ангела Меркель и Джо Байден пообщались в Германии. Вспоминали, в частности, об Украине. Как в Офисе Президента отреагировали на результаты встречи политиков – читайте далее.

Об этом во время брифинга 16 июля рассказал Сергей Никифоров. По его словам, Зеленский приветствовал усилия иностранных лидеров по урегулированию кризиса из-за "Северного потока-2".

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Украина благодарна, но хочет конкретики

"Мы благодарны им за преданность территориальной целостности Украины, поддержку суверенитета и их заявления о том, что нельзя позволить России использовать "Северный поток-2" как оружие, и что Украина даже после завершения действия действующего контракта на транзит газа должна оставаться транзитной стороной", – подчеркнул Никифоров.

В то же время, добавил он, украинский президент обратил внимание, что конкретных шагов, которые бы действительно противодействовали угрозам запуска этого трубопровода, нет.

Мы не услышали самого интересного: как именно стороны будут пытаться это обеспечивать. Конкретики, которой требует президент Владимир Зеленский, мы не услышали,

– подчеркнул представитель главы государства.

Кроме этого, пресс-секретарь президента высказался о совместной декларации, которую подписали Меркель и Байден. В ней закреплено обещание защищать "права и достоинство всех людей и противостоять несправедливости и неравенству везде, где это произойдет".

Как отметил Никифоров, украинский лидер надеется, что именно так все и будет. Он выразил надежду, что самые мощные страны – мира и Европы – будут верны своим обязательствам и принципам, и не променяют их на коммерческие интересы.

О визите Зеленского в США

Представитель Зеленского также рассказал, на каком этапе сейчас договоренности относительно визита президента Украины в США. Он заверил, что соответствующие согласования уже проходят финальную стадию. Поэтому время и программу поездки намерены обнародовать уже в ближайшее время.