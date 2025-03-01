На фоне ссоры с Трампом Зеленского спросили, когда будет подписано соглашение о недрах

Президент Украины выразил готовность подписать соглашение о недрах с США. Отдельный акцент глава государства сделал на гарантиях безопасности.

28 февраля после переговоров в Белом доме Зеленский и Трамп должны были подписать "рамочное соглашение" о полезных ископаемых. Впрочем, неожиданный спор между президентами перед журналистами "спутал все карты", передает 24 Канал со ссылкой на интервью Зеленского для Fox News.

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Что сказал Зеленский по поводу соглашения о недрах

Глава государства выразил готовность подписать соглашение о полезных ископаемых. Впрочем, он не считает ее достаточной для урегулирования войны в Украине. Президент подчеркнул, что наше государство хочет мира, впрочем, для начала переговоров оно должно находиться в сильной позиции.

"Мы не против этого соглашения, но мы хотим понимать, какое место гарантии безопасности займут в нем", – сказал Зеленский.

У него поинтересовались, когда сделка может быть подписана. Зеленский сказал, что пока не знает.