Зеленского с сыном и охраной заметили в одном из супермаркетов Киева – фото

Владимира Зеленского 1 июля заметили в одном из супермаркетов Киева. За покупками президент пришел вместе со своим сыном.

Сопровождала их личная охрана главы государства. Фотографию из магазина Le Silpo на Бессарабке обнародовали в сети.

Читайте также Владимир и Елена Зеленские презентуют концепцию Дня Независимости Украины

Подумал, схожу в магазин. Отдохну от новостей и политики. Куплю гречневый багет,

– написал Константин Левошко.

По его словам, только один мужчина сделал селфи с Владимиром Зеленским, а остальные просто не узнавали президента.

Стоит отметить, что глава государства находился в супермаркете в защитной маске, соблюдая карантинные нормы.

Реакция социальных сетей

В сети не обошли вниманием неожиданную встречу и отреагировали на нее с юмором:

"Тот момент, когда начинаешь узнавать президента в маске";

"Бешеную пчелку" он купил?";

"Интересно, карта у него есть? Пакет?".

К теме Купил кофе и сладостей: Зеленский сходил в магазин в Донецкой области