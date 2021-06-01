У Зеленского ответили, есть ли основания для досрочных выборов президента

У Зеленского высказались о возможности проведения в Украине досрочных выборов президента. Сейчас там не видят для них оснований.

Такое мнение в интервью высказал Кирилл Тимошенко, заместитель главы Офиса Президента. Впрочем, по его мнению, окончательное решение – именно за Зеленским.

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Президент избран. Конечно, решение принимать ему. Я не вижу никаких оснований. Избранным президентом всегда будет кто-то недоволен. Это политика,

– отметил чиновник.

И призвал посмотреть на рейтинг доверия. Заметим, согласно опросу соцгруппы "Рейтинг", 30% украинцев на ближайших выборах поддержали бы именно Зеленского.

. Кроме Зеленского, в тройку лидеров вошли также пятый украинский президент Петр Порошенко и представитель ОПЗЖ Юрий Бойко.

Журналисты также поставили Тимошенку уточняющий вопрос о рейтинге Зеленского. Они обратили внимание, что он достаточно высокий, поэтому победить было бы не сложно.

В ответ заместитель главы Офиса Президента повторил: "Не вижу никаких оснований. Но решение, конечно, принимать главе государства".