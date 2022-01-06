Зеленского заметили в Буковеле за обедом с Ермаком

Президента Владимира Зеленского 5 января сфотографировали за обедом в Буковеле. Вместе с главой государства был глава его офиса Андрей Ермак.

Политики обедали в обычном кафе рядом с другими туристами. За столом с президентом также сидели несколько неизвестных людей.

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Зеленский с графином в руке

На фото видно, как президент разливает напиток. Что в бутылке четко не видно.

В то же время известно, что президент любит вино, а водку и виски не любит и никогда не напивается.

Владимир Зеленский и Андрей Ермак за обедом / фото Юрий Бутусов в фейсбуке

Пока Зеленский отдыхает в Карпатах, его жена с детьми улетели отдыхать. Куда именно неизвестно, но СМИ сообщали, что их первый рейс 5 января улетел в Стамбул.

Что известно о поездке Зеленского в Буковель

Владимир Зеленский 4 января прибыл в Буковель. Там президент остановился в высококлассном отеле Radisson Blu Resort Bukovel. СМИ пишут, что там якобы находится и олигарх Игорь Коломойский.

Radisson Blu Resort Bukovel – это высококлассный 5-звездочный отель в Яремче. Там есть спа-центр, крытый бассейн, сауна, тренажерный зал. В среднем цены на номера в отеле стартуют от 7 тысяч гривен за сутки. За двухместный спа-люкс придется отдать 15 тысяч гривен. Также есть люкс и за 30 тысяч на двоих. Завтрак дополнительно будет стоить 400 гривен.

Зеленский также отмечал, что приехал на короткий отдых. Президент уже похвастался отремонтированными дорогами, которые ведут из Киева в Карпаты.

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