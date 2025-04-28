Зеленскому доложили о ликвидации лиц из высшего командного состава российских вооруженных сил

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклады руководителей Службы внешней разведки Украины и Службы безопасности Украины.

Ему доложили о ликвидации лиц из высшего командного состава российских вооруженных сил. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию президента.

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Что рассказал Зеленский по итогам доклада

Украинский президент обнародовал сообщения по итогам заслушанных докладов.

Руководитель СВР доложил о ликвидации лиц из высшего командного состава российских вооруженных сил. Справедливость неизбежно приходит. Руководитель СБУ доложил о наших дальнейших мерах по противодействию российским агентурным сетям в Украине и диверсантам. Хорошие результаты. Спасибо за работу,

– говорится в сообщении.

По словам Владимира Зеленского, сейчас идет работа над следующими санкционными шагами Украины. Он рассказал, что сегодня ему представили материалы, обосновывающие необходимость соответствующих решений. Готовятся соответствующие представления Совета национальной безопасности и обороны Украины.

К слову, напомним, что недавно в Подмосковье, по данным российских СМИ, взорвали автомобиль заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба вооруженных Сил России Ярослава Москалика. Сообщалось, что от полученных травм оккупант скончался на месте.