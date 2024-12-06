"Золотая ссылка" Зеленского в Лондон: в Раде резко отреагировали на слухи

Испанские СМИ со ссылкой на источники в Киеве сообщали, что в столице "ходят слухи" об отправке Владимира Зеленского в Лондон после того, как в российско-украинской войне достигнут мирного урегулирования.

Нардеп от партии "Слуга народа" и председатель Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Александр Мережко опроверг это. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его слова в эфире "Радио Свобода".

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Что известно о "золотой ссылке"

Как уверяет народный депутат, он не слышал разговоров о подготовке так называемой "золотой ссылки" в Лондон для президента Украины Владимира Зеленского, и что оснований для них нет. По его словам, "это даже не фантазия", а "часть информационной борьбы" России против Украины.

Наиболее вероятная моя версия заключается в том, что это Россия каким-то образом пытается дестабилизировать ситуацию. Это такой вброс, как говорят – ИПСО. Здесь нет никакой основы даже для таких слухов. Это просто абсурдно. Здесь нечего комментировать,

– подчеркнул Мережко.

Напомним, по данным El Mundo, все это сопровождалось бы "быстрым" вступлением Украины в ЕС, восстановлением и развертыванием миротворцев из Великобритании и Франции. Они якобы будут располагаться на линии соприкосновения после того, как в российско-украинской войне достигнут перемирия и прекращения огня.

Издание ссылается на план спецпосланника новоизбранного президента США Дональда Трампа Кита Келлога по Украине, который описывали в СМИ. В частности, он будет предлагать прекращение огня между Россией и Украиной по текущей линии боевых действий.