Нардеп від партії "Слуга народу" та голова Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко спростував це. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його слова в етері "Радіо Свобода".

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Що відомо про "золоте заслання"

Як запевняє народний депутат, він не чув розмов про підготовку так званого "золотого заслання" в Лондон для президента України Володимира Зеленського, і що підстав для них немає. За його словами, "це навіть не фантазія", а "частина інформаційної боротьби" Росії проти України.

Найбільш вірогідна моя версія полягає в тому, що це Росія у якийсь спосіб намагається дестабілізувати ситуацію. Це такий вкид, як кажуть – ІПСО. Тут немає жодного підґрунтя навіть для таких чуток. Це просто абсурдно. Тут немає що коментувати,

– наголосив Мережко.

Нагадаємо, за даними El Mundo, усе це супроводжувалося б "швидким" вступом України до ЄС, відбудовою та розгортанням миротворців із Великої Британії та Франції. Вони нібито розташовуватимуться на лінії зіткнення після того, як у російсько-українській війні досягнуть перемир’я та припинення вогню.

Видання посилається на план спецпосланця новообраного президента США Дональда Трампа Кіта Келлога щодо України, який описували у ЗМІ. Зокрема, він пропонуватиме припинення вогню між Росією та Україною за поточною лінією бойових дій.