Макрон позвонил Зеленскому во время брифинга: он взял трубку

Владимир Зеленский разговаривал с журналистами и ему позвонил лидер Франции Эммануэль Макрон. Он говорил с ним в прямом эфире.

Президент Украины пообщался со своим французским коллегой во время пресс-конференции. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на эфир телемарафона.

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Как прошел разговор

Эммануэль Макрон позвонил Зеленскому во время его разговора с журналистами

Украинский лидер поднял трубку, объяснил, что он сейчас занят, потому что общается с журналистами. Также он пообещал перезвонить через 15-20 минут.

После этого он объяснил медийщикам, что часто общается с французским президентом.

Мы с ним часто общаемся, в среднем раз в день,

– добавил он.

Макрон позвонил во время брифинга: смотрите видео

На этом брифинге президент ответил на важные вопросы. Зеленский заявил, что сейчас речь идет лишь о частичном прекращении огня между Украиной и Россией, а не о полном. Это заявление прозвучало на фоне предположения Виткоффа, что прекращение огня можно достичь за недели.