Зеленскому в Раде предлагают закрыть границу и транспортное сообщение с Россией и Беларусью

23 февраля 2022 , 04:55
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Источник:

Верховная Рада Украины

Верховная Рада может рассмотреть возможность закрытия границы с Беларусью и Россией. И, соответственно, прекращение с этими странами любого транспортного сообщения.

Соответствующий проект постановления в ВРУ был зарегистрирован 22 февраля. Он также предусматривает обращение к президенту Владимиру Зеленскому об объявлении военного положения на территории Донецкой и Луганской областей.

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Закрытие границы с Россией и Беларусью: в Раде появилось соответствующее постановление

22 февраля на сайте ВРУ опубликовали проект постановления об обращении Верховной Рады к президенту об:

  • Объявлении военного положения на территории Донецкой и Луганской областей.
  • Прекращении транспортного сообщения с Россией.
  • И закрытии государственной границы с Беларусью и Россией.

Все это предлагают сделать из-за признания Россией псевдореспублик на оккупированном украинском Донбассе и фактического официального вторжения войск Кремля на территорию Украины.

Отметим, что инициатором постановления указана народный депутат из Ивано-Франковской области, избранная в 83 мажоритарном округе – внефракционная Оксана Савчук.

Напомним:

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Автор: Олесь Друкач