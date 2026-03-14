Зеленскому во время интервью включили саундтрек из сериала "Слуга народа"

Во время интервью на французском радио журналист включил Владимиру Зеленскому саундтрек сериала "Слуга народа". После этого главу государства спросили, остался ли он "тем же человеком с портфелем", каким был до президентства.

Зеленский признал, что война сильно его изменила, но подчеркнул: еще до нее он осознавал все вызовы президентской должности. Об этом сообщает "Громадське".

Почему Зеленскому включили музыку из сериала?

Во время интервью на французском радио журналист неожиданно включил президенту Украины песню из сериала "Слуга народа", где он в свое время исполнил главную роль. Именно эта композиция была саундтреком популярного сериала, в котором Зеленский сыграл школьного учителя истории Василия Голобородько, неожиданно ставшего главой государства.

После этого журналист задал главе государства символический вопрос. Он поинтересовался, возникает ли у Зеленского ощущение, будто те события происходили очень давно, а также остался ли он "тем же человеком с портфелем", которым был раньше.

Президент ответил, что полномасштабная война существенно повлияла на него и на его мировоззрение. В то же время он отметил, что еще до начала вторжения хорошо понимал ответственность президентской должности.

Война просто изменила это. Но что тут скажешь? Есть то, что есть. Есть вещи, на которых ты фокусируешься. Ты думаешь об одном во время мирной жизни и о другом во время войны,

– сказал Зеленский.

По словам президента, когда он только стал главой государства, то уже осознавал все вызовы, связанные с руководством страной, и имел видение развития Украины. Однако глава государства признал, что "очень изменился" из-за войны.

