Зеленський визнав, що війна сильно його змінила, але підкреслив: ще до неї він усвідомлював усі виклики президентської посади. Про це повідомляє "Громадське".

Дивіться також Був би не найулюбленішим сином, – Зеленський окреслив відносини з Трампом

Чому Зеленському увімкнули музику із серіалу?

Під час інтерв’ю на французькому радіо журналіст несподівано ввімкнув президенту України пісню із серіалу "Слуга народу", де він свого часу виконав головну роль. Саме ця композиція була саундтреком популярного серіалу, у якому Зеленський зіграв шкільного вчителя історії Василя Голобородька, що несподівано став главою держави.

Після цього журналіст поставив главі держави символічне запитання. Він поцікавився, чи виникає у Зеленського відчуття, ніби ті події відбувалися дуже давно, а також чи залишився він "тією самою людиною з портфелем", якою був раніше.

Президент відповів, що повномасштабна війна суттєво вплинула на нього та на його світогляд. Водночас він наголосив, що ще до початку вторгнення добре розумів відповідальність президентської посади.

Війна просто змінила це. Але що тут скажеш? Є те, що є. Є речі, на яких ти фокусуєшся. Ти думаєш про одне під час мирного життя і про інше під час війни,

– сказав Зеленський.

За словами президента, коли він лише став главою держави, то вже усвідомлював усі виклики, пов’язані з керівництвом країною, і мав бачення розвитку України. Однак глава держави визнав, що "дуже змінився" через війну.

Саундтрек "Слуги народу" на інтерв’ю із Зеленським: дивіться відео

Про що був серіал, який передував політичній кар'єрі Зеленського?