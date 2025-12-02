Серія вийшла ще у 2017 році, проте такі збіги із сьогоденням викликають купу запитань. Про це пише 24 Канал.
Що помітили схожого в серіалі з реальними подіями?
У соцмережах активно обговорюють фрагмент серіалу "Слуга народу", де корумпований експрем'єр Чуйко повертається в Україну під прізвищем Міндіч. Скоріш за все, він прилетів з Ізраїлю, оскільки на ньому традиційний єврейський одяг. Крім того, Чуйка супроводжують чоловіки в такому ж вбранні.
Користувачі помітили, що вигадана сцена несподівано перегукується з історією бізнесмена Тимура Міндіча, який залишив країну за годину до обшуків НАБУ в листопаді 2025 року. Зараз він в Ізраїлі. Ба більше, "Міндічу" в серіалі також блокують усі рахунки.
Серія серіалу "Слуга Народу 2", де помітили схожість (15-та хвилина): відео
Зверніть увагу! Тимур Міндіч – бізнесмен, співвласник студії "Квартал 95", яка створила серіал. Він має єврейське коріння. Часто сценаристи використовують у стрічках імена та прізвища знайомих, тому жарт в серіалі став пророчим.
Що відомо про справу Міндіча?
10 листопада НАБУ прийшло з обшуками до Тимура Міндіч. Однак самого бізнесмена не було. За даними ЗМІ, він утік з країни напередодні.
НАБУ та САП повідомили, що Міндіч є фігурантом масштабної корупційної схеми в українській енергетиці. Бізнесмен на плівках, які отримали правоохоронці, мав прізвисько "Карлсон".
Згодом стало відомо, що "Карлсон" був керівником злочинного угруповання та контролював роботу так званої "пральні", де відмивалися одержані від партнерів Енергоатому кошти.
Співвласник "Кварталу 95" зумів виїхати за кордон перед обшуками, бо НАБУ не виставили індекси затримки на кордоні.
Народний депутат Ярослав Железняк повідомляв, що бізнесмена помітили в Ізраїлі.
У ДПСУ заявили, що Тимур Міндіч виїхав з України на законних підставах. Усі необхідні документи для перетину кордону він мав.