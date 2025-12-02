Серія вийшла ще у 2017 році, проте такі збіги із сьогоденням викликають купу запитань. Про це пише 24 Канал.

Що помітили схожого в серіалі з реальними подіями?

У соцмережах активно обговорюють фрагмент серіалу "Слуга народу", де корумпований експрем'єр Чуйко повертається в Україну під прізвищем Міндіч. Скоріш за все, він прилетів з Ізраїлю, оскільки на ньому традиційний єврейський одяг. Крім того, Чуйка супроводжують чоловіки в такому ж вбранні.

Користувачі помітили, що вигадана сцена несподівано перегукується з історією бізнесмена Тимура Міндіча, який залишив країну за годину до обшуків НАБУ в листопаді 2025 року. Зараз він в Ізраїлі. Ба більше, "Міндічу" в серіалі також блокують усі рахунки.

Зверніть увагу! Тимур Міндіч – бізнесмен, співвласник студії "Квартал 95", яка створила серіал. Він має єврейське коріння. Часто сценаристи використовують у стрічках імена та прізвища знайомих, тому жарт в серіалі став пророчим.

Що відомо про справу Міндіча?