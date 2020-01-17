Зеленскому не выгодна отставка Гончарука, – эксперт

Ситуация вокруг прослушивания кабинета премьера Гончарука и его заявление об отставке, первый серьезный политический экзамен для президента Зеленского. Перед президентом дилемма.

Такое мнение 24 каналу высказал политический эксперт Ярослав Макитра.

Увольнение Гончарука, возможно, выглядит логично. Впрочем, с политической точки зрения Зеленскому не выгодно отправлять в отставку премьера. От дальнейших действий Зеленского будет зависеть вся его карьера,

– говорит Ярослав Макитра.

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Эксперт добавляет: никто на сто процентов сейчас не скажет, как сделать правильно. Много желающих стать премьером. Если Гончарука уволят, то начнется борьба за кресло премьера. Это приведет к тому, что через год-полтора Зеленскому придется искать союзников в парламенте. Поэтому, по его убеждению, Зеленскому стоит взять паузу на месяц-полтора, тогда принимать решение.

Если принимать решение об отставке Гончарука, то исходя из экономических показателей деятельности правительства, требовать от премьера плана действий. Чтобы Гончарук объяснил, что происходило на том совещании 16 декабря, запись которого обнародовали. В этих записях нет ничего крамольного. То есть отставку надо мотивировать. И должна быть замена,

– отмечает Ярослав Макитра.

К тому же, отмечает политолог, заявление об отставке Гончарук должен был подать в Верховную Раду, а не президенту Зеленскому. Это свидетельствует об определенной политической игре. Гончарук передает возможность принять решение президенту Зеленскому.

Что известно о возможной отставке Гончарука

Утром 17 января на своей фейсбук-странице Гончарук заявил, что написал заявление об отставке и передал его Зеленскому. В Офисе Президента сообщили, что глава государства рассмотрит это заявление об отставке.

"Я пришел на должность выполнять программу президента. Он является для меня образцом открытости и порядочности. Однако, чтобы убрать любые сомнения нашего уважения и доверия к президенту, я написал заявление об отставке и передал его президенту с правом внесения в парламент", – говорится в заметке премьера.

Заявлению об отставке предшествовала публикация в сети аудиозаписи так называемой прослушки Гончарука. На нем несколько человек обсуждают подготовку доклада Зеленскому об экономической политике, причинах и последствиях укрепления гривны. Человек с голосом, похожим на голос Гончарука, на записи говорит о "примитивных" представлениях президента в экономике, а себя называет "профаном в экономике".

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Процедура отставки премьера: как она происходит и почему это важно

В Украине, согласно Конституции и законодательству, назначает и отправляет в отставку премьера именно Верховная Рада Украины. Поэтому Алексей Гончарук попал под шквал критики, якобы из-за "неправильной" подачи заявления об отставке.

Как пояснил сам премьер-министр, он написал заявление на имя председателя Верховной Рады Украины, но дал ее президенту. Таким образом он хочет продемонстрировать свое доверие главе государства. Вероятно, из-за записей из Кабмина, которые попали в сеть. На них премьер, в частности, обсуждал президента.

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