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      ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК АЛЬОНА БАБАК

      Зеленському не вигідна відставка Гончарука, – експерт

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      Через скандал Гончарук подав заяву про відставку Зеленському / gettyimages.com

      Ситуація навколо прослуховування кабінету прем’єра Гончарука і його заявою про відставку, перший серйозний політичний іспит для президента Зеленського. Перед президентом дилема.

      Таку думку 24 каналу висловив політичний експерт Ярослав Макітра.  

      Звільнення Гончарука, можливо, виглядає логічно. Утім, з політичної точки зору Зеленському не вигідно відправляти у відставку прем’єра. Від подальших дій Зеленського залежатиме вся його кар’єра,
      – зауважує Ярослав Макітра.

      Читайте також: Гончарук заявив про відставку: що треба знати про прем'єр-міністра

      Експерт додає: ніхто на сто відсотків зараз не скаже, як зробити правильно. Багато бажаючих стати прем’єром. Якщо Гончарука звільнять, то почнеться боротьба за крісло прем’єра. Це призведе до того, що через рік-півтора Зеленському доведеться шукати союзників у парламенті. Тому, на його переконання, Зеленському варто взяти паузу на місяць-півтора, тоді ухвалювати рішення.

      Якщо ухвалювати рішення про відставку Гончарука, то виходячи з економічних показників діяльності уряду, вимагати від прем’єра плану дій. Щоб Гончарук пояснив, що відбувалося на тій нараді 16 грудня, запис якої оприлюднили. У тих записах немає нічого крамольного. Тобто відставку треба мотивувати. І повинна бути заміна,
      – наголошує Ярослав Макітра.

      До того ж, зауважує політолог, заяву про відставку Гончарук повинен був подати до Верховної Ради, а не президенту Зеленському. Це свідчить про певну політичну гру. Гончарук передає можливість ухвалити рішення президенту Зеленському.

      Що відомо про ймовірну відставку Гончарука

      Вранці 17 січня на своїй фейсбук-сторінці Гончарук заявив, що написав заяву про відставку та передав її Зеленському. В Офісі Президента повідомили, що Зеленський розгляне заяву Гончарука про відставку.

      "Я прийшов на посаду виконувати програму президента. Він є для мене взірцем відвертості та порядності. Проте, щоб забрати будь-які сумніви нашої поваги та довіри до президента, я написав заяву про відставку та передав її президенту з правом внесення в парламент", – мовиться у дописі прем'єра.

      Заяві про відставку передувала публікація в мережі аудіозапису так званої прослушки Гончарука. На ньому кілька людей обговорюють підготовку доповіді Зеленському про економічну політику, причини і наслідки зміцнення гривні. Людина з голосом, схожим на голос Гончарука, на записі говорить про "примітивні" уявлення президента в економіці, а себе називає "профаном в економіці".

      Українці оцінили роботу Олексія Гончарука: дивіться відео

      Процедура відставки прем'єра: як вона відбувається і чому це важливо

      В Україні, згідно з Конституцією та законодавством, призначає і відправляє у відставку прем'єра саме Верховна Рада України. Тому Олексій Гончарук потрапив під шквал критики, буцімто через "неправильну" подачу заяви про відставку.

      Як пояснив сам прем'єр-міністр, він написав заяву на ім'я голови Верховної Ради України, але дав її президенту. У такий спосіб він хоче продемонструвати свою довіру главі держави. Імовірно, через записи з Кабміну, які потрапили у мережу. На них прем'єр, зокрема, обговорював президента.

      Звернення Олексія Гончарука до Ради: дивіться відео

       

      Гончарук заявив про відставку: що треба знати про прем'єр-міністра
      сьогодні
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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини політики Кабінет Міністрів України Володимир Зеленський Прослушка Гончарука Олексій Гончарук Верховна Рада Новини України
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