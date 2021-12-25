Зеленые человечки хотят восстановить СССР: император Путин хочет говорить только с НАТО

Вокруг один Владимир Путин. Вот у кого точно нужно научиться быть в центре мирового внимания.

Эта неделя началась с эпического ультиматума России НАТО и закончилась пресс-конференцией президента РФ. Давайте начнём именно с неё.

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Я кстати, впервые за много лет, на информационном балу Владимира Путина не присутствовал. Испугался российской прокуратуры.

Если серьёзно, в 2020 году мне не дали задать вопрос, а в этом уже нет вопроса. Нет такого вопроса об Украине, на который президент России ещё не дал ответа. Или не дал поручения – организовать этот ответ. Что такого может сказать Владимир Путин, чего я ещё не знаю?

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Что может дать Россия

Российские и украинские военные будут решать судьбу Донбасса, что прекрасно знает Владимир Владимирович. Потому что, там, где есть российский след, никакой воли народа нет, нет никаких выборов и свободной прессы.

Народ Донбасса, о котором вы так печётесь, не имеет никаких благ цивилизации благодаря вам. Разве что туалет не на улице – спасибо, хоть не разрушили и то далеко не везде.

Но если серьёзно, выводы мои следующие. Путин дважды сказал, что Украина несуществующее государство, ненастоящее, его придумали большевики, а даже ещё хуже – Украину родил Ленин. Про австрийский генштаб Владимир Владимирович тактично умолчал.

Что Путин думает о постсоветских странах

По логике Путина, и сейчас суверенитет нашей страны не совсем наш. Советская власть как бы дала нам его взаймы, а потом этот займ пролонгировали Беловежские соглашения, но теперь Владимир Владимирович хотел бы должок вернуть.

Это его истинное мнение обо всех постсоветских республиках, ведь Путин не раз говорил, что все они обязаны своей государственностью Советскому Союзу. Президент России всегда считал себя в ответе за Украину – поэтому Крым оккупировал. Из любви.

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Далее, кстати, состоится неформальный саммит стран СНГ, посмотрим, будет ли российский лидер и там говорить о единстве бывших республик.

Почему другие страны должны бежать от России

Удивительно, что с одной стороны, Путин публично убеждает всех в своих самых добрых и отеческих намерениях относительно соседей и соседей соседей. Но на деле, риторика российской политической элиты – а точнее, вертикали (нет там никакой элиты, все под Путиным ходят), совсем другая.

Вице-спикер Госдумы недограф Толстой не стесняясь, изрыгает националистические лозунги. Глава МИД собирается всем русским раздавать паспорта. Везде. Обязательно, хотите вы того или нет. Некоторые известные деятели и вовсе предлагают собрать русских под одним флагом вместе с территориями.

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То есть Россия, в отличие от Украины, кстати, реально многонациональное государство, но с политикой титульной нации. Если вспомнить, с каких лозунгов про защиту русскоязычных началась оккупация Крыма и Донбасса, то я бы на месте стран СНГ бежал бы от этого соседа в НАТО на всех парах.

Что требует лидер Кремля

Второе, что надо сказать про пресс-конференцию. Владимир Путин вот прямо этими словами назвал условия для прекращения военного вторжения в Украину. Это смена власти с нормальной, избранной народом Украины, проукраинской – на пророссийскую, то есть оккупационную.

То есть по сути, отказ от суверенитета, от своего языка, от своей внешней и внутренней политики и политическое и экономическое присоединение к России. Короче, из Украины сделать Беларусь-2.

Кстати, арест ставленника Путина Виктора Медведчука и дело против него потихоньку превращаются в плохую комедию производства 95-го квартала. На фоне слов Путина это выглядит очень плохо.

Что Россия оставляет после себя

В Украине достаточно, если не пророссийских сил, то как минимум, тех, кто готов быть слугой двух господ. Пилить бюджеты у нас тоже любят. Или продать своё влияние внутри страны. Ну, как это было в Донецке, где элиты пошли на сговор с Россией, ожидая каких-то плюшек.

Так вот посмотрите, чем это кончилось. Европейский чемпионат по футболу Донецку теперь точно не светит, разве что соревнования по выпасу коз на знаменитом стадионе. И то, между командами из Луганска, Донецка и Ростова. Если Украина пойдёт хоть на какие-то уступки в отношениях с Россией, козы рискуют пастись и в резиденции президента.

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Начать бы Путин хотел с изменения Конституции Украины. Оказывается, он сам придумывал эти самые требования оккупационных администраций в Минских соглашениях, которые он имеет республиками.

Есть ещё вопросы, почему весь мир, включая оккупированные части Донецкой и Луганской областей, считает Россию стороной конфликта?

Кого во всем винят россияне

Третий вывод, который я сделал из речи Владимир Путина – своим оппонентом в диалоге, своим врагом он считает США и НАТО. Нет, Украина для президента России подчёркнуто несамостоятельное государство. Слишком мелкое, чтобы разговаривать.

Напомню, что пресс-конференции предшествовало выступление на коллегии Минобороны РФ. Там Владимир Путин возмущался наглости НАТО, а Сергей Шойгу отчитывался об успехах российской армии и жаловался на химическое оружие, которе поставили Украине, конечно же кто? Американцы!

Итак, император и историк, Владимир Путин желает говорить только с НАТО, ну или на худой конец с Джо Байденом.

Что означают требования Кремля

Давайте вернёмся в начало недели и вспомним, что именно требует хозяин Кремля от остального мира. Там, в частности есть такие пункты:

Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые можно расценить как угрозу, говорится в российском проекте;

Россия предлагает НАТО отказаться от ведения любой военной деятельности в Украине, в Восточной Европе, Закавказье, Центральной Азии.

Ну, во-первых, абсолютно всё можно расценить как угрозу. Например, желание грузин избрать своим президентом Михаил Саакашвили у себя в Грузии, не в России. Или желание правительства Эстонии иметь один государственный язык – эстонский. Тоже не в России. Или желание украинцев выйти на Майдан. Да, снова не в России – в Украине.

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Во-вторых, что значит отказ НАТО от военной деятельности. Это значит, что такую деятельность в Украине, Центральной Азии и Восточной Европе может вести только Россия. Будет посылать зелёных человечков и Петрова с Башировым, а потом округлять глаза и говорить "нас там нет".

Знаете, в чём отличие солдат НАТО от российских? Они носят свою форму, а мышебратья – нет. Они как серая масса, без лица, без флага и родины.

Москва не будет иметь легкой войны

Путин сделал НАТО предложение, которое нельзя принять. Попросил то, что заранее ясно, не дадут. На Западе слегка опешили. Никак не привыкнут, что Кремль говорит одно, думает второе, а делает третье.

Какой будет эта новая война для России? Нет, танки едва ли пойдут по чужой брусчатке. Это время ушло.

Да и совершенное ясно, что выжженные территории, типа Луганска и Донецка, это чемодан без ручки. Для Путина тоже. Это чёрная дыра. Туристов не отправишь, корабли не поставишь, Лукашенко на побережье не пригласишь.

Тут на помощь Кремлю приходит второй фронт. Так и называется – "Северный поток-2". Хотя главный союзник этого газопровода – Германия – уже совсем не союзник, я не сильно сомневаюсь, что система рано или поздно будет запущена. Даже поспорил на эту тему. Буду рад проиграть.

Как обманули Европу

В Европе уже поняли, какой троянский конь надуется российским газом, но поздно. Безопасность Украины и безопасность Евросоюза под угрозой. Путин любой ценой постарается запустить этот поток. Подкуп, шантаж, провокации – все методы пойдут в ход, чтобы дестабилизировать обстановку внутри ведущих стран и принудить их к дружбе с Москвой.

НАТО и Евросоюз в рамках международной дипломатии вынуждены вести диалог с Россией. Диалог о требованиях безопасности для России. Повторюсь, о требованиях никак не участвовать в судьбе постсоветских республик.

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Однако сами постсоветские республики молчат на эту тему, всех как будто не касается. Это всё про Украину, думают они. Однако этот колокол позвонит по всем. Но и со стороны нашей страны я не вижу особой активности президента, а такие вещи решает именно президент, а не МИД Украины.

Что нужно делать украинским властям

Получается, при том, что Россия аннексировала часть нашей территории, при том, что Россия оккупировала друг часть нашей территории, мы будем молча стоять в сторонке и смотреть, как сильные мира сего обсуждают, что можно и что нельзя делать в Украине.

Нет, не молча, конечно, наш президент в это время активно выясняет отношения со своим "попередником". Вам там как, нормально, я хочу спросить? Ребята, у вас тут война под носом. Ну, это как минимум, неприлично.

Международная политика, которой было так мало в предвыборных обещаниях президента, лозунг "мир в глазах" не в счёт, он для афиш – эта самая международная политика сейчас самое важное.

Нет, не дороги и не ваша великая стройка, а вот эти самые договоры и выступления и разговоры за закрытыми дверями. Потому что когда придут зеленые человечки, вообще неважно будет, кто из вас кого обошёл в рейтинге и кто на какой спектакль сходил. Спросите у бывших донецких элит – они теперь все сбитые лётчики и грустят в Киеве.

Вот что болит у Владимира Путина – распад СССР, потеря величия, уход республик из зоны влияния России. А тут ещё Украина оказалась самой неудобной и дерзкой "младшей" сестрой. Не знаю, можем ли мы долбануть, но готовы быть обязаны!