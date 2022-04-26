"Зеленый коридор" для "Азовстали" оказался ловушкой: россияне обстреливают выход с завода
Источник:Петр Андрющенко в телеграмме
Российские оккупанты в очередной раз совершили подлость по отношению к мариупольцам. Их так называемый "зеленый коридор" для людей, которые в "Азовстали", на самом деле был ловушкой.
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что российские оккупанты не только не прекращали обстрелы. Они еще больше усилили их по условному коридору на выход.
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По факту это выглядит так: из бронированного автомобиля в большие громкоговорители предлагают сдаться и выйти в течение 10 – 15 минут. Тогда небольшая пауза и начинаются обстрелы артиллерии по жилой зоне в границах условного выхода из Азовстали,
– объяснил Андрющенко.
Он также показал фото, на котором видно, к чему привел "зеленый коридор" от россиян.
Над "Азовсталью" заметен взрыв / Фото с телеграмма Петра Андрющенко
Ситуация в Мариуполе
- Россияне держат город в окружении и заблокировали его. Путину доложили, что взяли Мариуполь, но Украина это опровергла.
- За город ведут борьбу наши военные из "Азова", морская пехота и другие. Они держат завод "Азовсталь", где также от российских бомб прячутся гражданские.
- Россия препятствует их эвакуации. Ирина Верещук заявила, что Украина требует гарантий гумкоридора от генсека ООН для вывоза людей из Мариуполя.
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