"Зеленый коридор" для "Азовстали" оказался ловушкой: россияне обстреливают выход с завода

Российские оккупанты в очередной раз совершили подлость по отношению к мариупольцам. Их так называемый "зеленый коридор" для людей, которые в "Азовстали", на самом деле был ловушкой.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что российские оккупанты не только не прекращали обстрелы. Они еще больше усилили их по условному коридору на выход.

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По факту это выглядит так: из бронированного автомобиля в большие громкоговорители предлагают сдаться и выйти в течение 10 – 15 минут. Тогда небольшая пауза и начинаются обстрелы артиллерии по жилой зоне в границах условного выхода из Азовстали,

– объяснил Андрющенко.

Он также показал фото, на котором видно, к чему привел "зеленый коридор" от россиян.



Над "Азовсталью" заметен взрыв / Фото с телеграмма Петра Андрющенко

Ситуация в Мариуполе

Россияне держат город в окружении и заблокировали его. Путину доложили, что взяли Мариуполь, но Украина это опровергла.

За город ведут борьбу наши военные из "Азова", морская пехота и другие. Они держат завод "Азовсталь", где также от российских бомб прячутся гражданские.

Россия препятствует их эвакуации. Ирина Верещук заявила, что Украина требует гарантий гумкоридора от генсека ООН для вывоза людей из Мариуполя.

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