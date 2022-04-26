Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що російські окупанти не лише не припиняли обстріли. Вони ще більше їх посилили по умовному коридору на вихід.

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По факту це виглядає так: з броньованої автівки у великі гучномовці пропонують здатись і вийти протягом 10 – 15 хвилин. Тоді невелика пауза і починаються обстріли артилерії по житловій зоні в кордонах умовного виходу з Азовсталі,

– пояснив Андрющенко.

Він також показав фото, на якому видно, до чого призвів "зелений коридор" від росіян.



Над "Азовсталлю" помітний вибух / Фото з телеграму Петра Андрющенка

Ситуація в Маріуполі

Росіяни тримають місто в оточенні й заблокували його. Путіну доповіли, що взяли Маріуполь, але Україна це спростувала.

За місто ведуть боротьбу наші військові з "Азову", морська піхота та інші. Вони тримають завод "Азовсталь", де також від російських бомб ховаються цивільні.

Росія перешкоджає їхній евакуації. Ірина Верещук заявила, що Україна вимагає гарантій гумкоридору від генсека ООН для вивезення людей з Маріуполя.

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