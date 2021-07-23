Зеленский сменил главу Службы внешней разведки: новым руководителем стал Литвиненко

Службу внешней разведки теперь будет возглавлять новый человек. Президент Владимир Зеленский 23 августа назначил Александра Литвиненко вместо Валерия Кондратюка.

Да, Зеленский уволил Кондратюка с должности главы Службы внешней разведки. Причины такого решения неизвестны.

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На его место президент назначил Литвиненко. Ранее он был директором Национального института стратегических исследований.

К слову, неизвестно такие кадровые изменения связаны ли со скандалом вокруг похищения украинского судьи Николая Чауса. Дело в том, что ранее в генпрокуратуре Молдовы заявили о причастности к этому госструктур Украины.

Кто такой Александр Литвиненко

Мужчина является доктором политических наук, профессором, заслуженным деятелем науки и техники Украины.

С 2019 года возглавлял Национальный институт стратегических исследований.

Перед тем работал в Службе безопасности Украины и в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны.

Кроме того, Литвиненко занимал должность советника директора Института проблем национальной безопасности при СНБО. С 2019 года был заместителем секретаря ведомства.

Журналист Юрий Бутусов утверждал, что Чауса будто удерживает Главное управление разведки Минобороны, а контролирует операцию якобы Офис Президента. Более того, Бутусов предположил, что дело, вероятно, хотят забрать в НАБУ и передать СБУ.