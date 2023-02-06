Последствия мощного землетрясения дошли до Батуми и Багдада, куда поехал Лавров

Кроме Турции и Сирии, толчки землетрясения также почувствовали жители Батуми и Багдада. Кстати, в столице Ирака сейчас находится глава МИД России Сергей Лавров.

Соответствующие видео уже распространяются по сети, информируе 24 Канал. Есть ли разрушения в Батуми и Багдаде – пока неизвестно.

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В Батуми и Багдаде почувствовали мощное землетрясение

На опубликованных кадрах можно увидеть, что последствия землетрясения достигли и Батуми.

Кроме того, землетрясение ощущалось в Багдаде. Кстати, там сейчас находится с визитом глава МИД России Сергей Лавров. Сегодня, 6 февраля, он должен встретиться с президентом Ирака Абдельом Латифом Рашидом, премьер-министром страны Мухаммедом ас-Судани и другими иракскими политиками.

Кадры землетрясения в Багдаде, где находится Лавров: смотрите видео

Толчки землетрясения в Батуми: смотрите видео

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