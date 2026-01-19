В одном из регионов Украины произошло землетрясение: насколько сильным оно было

В Хмельницкой области зафиксировали землетрясение магнитудой 1,5. Толчки образовались на глубине около 1 километра.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Главный центр специального контроля.

Что известно о землетрясении в Хмельницкой области?

Главный центр специального контроля зарегистрировал землетрясение с территории Новоушицкой территориальной общины Каменец-Подольского района Хмельницкой области. Сообщено о толчках магнитудой 1,5 балла на глубине 1 километра.

Специалисты отмечают, что землетрясение классифицируется как не ощутимое. Оно не повлияло на повседневную жизнь людей и не вызвало никаких угроз для зданий или коммуникаций.

Согласно классификации, землетрясение относится к категории неощутимых – его не могли зафиксировать люди, а также оно не представляло угрозы для населения или инфраструктуры,

– отметили в Главном центре специального контроля.

Что известно о последних сейсмических явлениях в Украине?