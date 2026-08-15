Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные власти.
Каковы последствия землетрясения в Испании?
Региональное правительство подтвердило повреждения домов и автомобилей, однако о пострадавших не сообщалось. Известно, что экстренные службы спасли нескольких человек из разрушенных зданий.
Испанию потрясло землетрясение: смотрите видеоЧитайте больше новостей за меньшее время Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
Вице-президент правительства автономной области Андалусия Антонио Санс Кабелло призвал местных жителей соблюдать правила безопасности.
Если вы находитесь в Гранаде, почувствовали землетрясение, с вами все в порядке, а ваш дом не пострадал, сохраняйте спокойствие и избегайте без необходимости входа и выхода из зданий. На улице держитесь подальше от фасадов, карнизов, балконов, стен и других элементов, которые могут обрушиться,
– написал вице-президент.
Повреждения зданий в Гранаде: смотрите видео
Напомним, в этот же день мощное землетрясение магнитудой 7,7 произошло у восточного побережья Индонезии. В результате обрушения зданий погибли пять человек. После землетрясения в нескольких регионах страны также были зафиксированы волны высотой почти один метр.