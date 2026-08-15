Про це повідомляє Reuters із посиланням на місцеву владу.

Які наслідки землетрусу в Іспанії?

Регіональний уряд підтвердив пошкодження будинків та автомобілів, проте про постраждалих не повідомлялось. Відомо, що екстрені служби врятували кількох людей зі зруйнованих будівель.

Іспанію сколихнув землетрус: дивіться відео

Віцепрезидент уряду автономної області Андалусія Антоніо Санс Кабелло закликав місцевих жителів дотримуватися правил безпеки.

Якщо ви перебуваєте в Гранаді, відчули землетрус, з вами все гаразд, а ваш будинок не зазнав пошкоджень, зберігайте спокій і уникайте без необхідності входу та виходу з будівель. На вулиці тримайтеся подалі від фасадів, карнизів, балконів, стін та інших елементів, які можуть впасти,

– написав віцепрезидент.

Пошкодження будівель у Гранаді: дивіться відео

Нагадаємо, цього ж дня потужний землетрус магнітудою 7,7 стався біля східного узбережжя Індонезії. Внаслідок руйнування будівель загинули п'ятеро людей. Після землетрусу в кількох регіонах країни зафіксували також хвилі заввишки майже один метр.