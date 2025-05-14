Землетрясение магнитудой 6,3 сотрясло Крит: толчки ощутили Израиль и Египет

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло на острове Крит, который входит в состав Греции. Жители Египта и Израиля также его почувствовали.

Эпицентр землетрясения залегал на глубине 83 километра. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Интересно Землетрясения на Земле могут частично зависеть от активности Солнца, и ученые только что поняли, как

Толчки критского землетрясения почувствовали Израиль и Египет

Сейчас информации о последствиях землетрясения на Крите нет. В частности, не известно, вызвало ли оно разрушения.

Зато толчки были ощутимы в Египте. Национальный научно-исследовательский институт астрономии и геофизики зафиксировал землетрясение магнитудой 6,4 в 431 километре от северного побережья страны.

Также, по данным института, о жертвах и материальном ущербе пока информации нет.

В то же время издание The Times Of Israel сообщает, что жители нескольких районов Израиля, в частности Тель-Авива и Иерусалима почувствовали подземные толчки вскоре после того, как на Крите произошло землетрясение.

По информации Геологической службы Израиля, ощущались подземные толчки магнитудой 2 – 2,3 балла.

