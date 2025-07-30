Мощное землетрясение магнитудой 8,8 всколыхнуло Камчатку 30 июля. Его последствия может ощутить ряд стран.

Отмечается, что это землетрясение стало одним из сильнейших за последние 70 лет. 24 Канал собрал все, что известно об этом.

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Что известно о землетрясении на Камчатке?