Камчатку 30 июля всколыхнуло мощное землетрясение. Геологическая служба США оценила его магнитуду в 8,8.

Российские власти объявили эвакуацию жителей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Что известно о землетрясении на Камчатке?

Очевидцы жаловались, что наблюдали, как из-за землетрясения дрожала мебель и падали стены домов.

Землетрясение на Камчатке: смотрите видео

Впоследствии в Елизовском районе Камчатки зафиксировали волну цунами в 3 – 4 метра. Также затопило кусок Северо-Курильска.

Северо-Курильск затопило: смотрите видео

К слову, угроза цунами касается залива Авача – там расположена стратегическая подводная база "Рыбачий", которая является ключевым объектом Тихоокеанского флота России для ядерных подводных лодок.

Землетрясение на Камчатке: смотрите видео

Также жалуются, что на Камчатке наблюдаются сильные афтершоки. Говорят, что они будут продолжаться еще в течение месяца магнитудой до 7,5.

Ситуация на Камчатке: смотрите видео

Что такое афтершоки? Это подземные толчки, которые следуют за землетрясением и связаны с ним. Их число растет в зависимости от энергии землетрясения с уменьшением глубины его очага. Оно может достигать нескольких тысяч. Магнитуда афтершоков в среднем на 1,2 меньше магнитуды землетрясения.

Местные жители уже бегут из региона. На заправках огромные очереди, все стоит в пробках. Произошло уже несколько ДТП.

Паника на Камчатке после землетрясения: смотрите видео

К слову, последнее столь мощное землетрясение было в Японии 11 марта 2011 года. Тогда его магнитуда достигла 9,1.

Именно оно вызвало разрушительное цунами с волнами до 40 метров, из-за которых произошла авария на АЭС "Фукусима-1".

Отмечается, что в течение нескольких часов будет понятно, дойдут ли волны до Японии и США, и какой мощности они будут.

Между тем в Японии и на Гавайях также уже объявили эвакуацию. В частности, эвакуировали и персонал "Фукусимы".