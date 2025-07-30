30 июля на Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 8,8. Об опасности уже предупредили Японию, Китай, США, Гавайи и другие страны.

Там объявили предупреждение о "разрушительных волнах" цунами. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.

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Какие меры и где приняты из-за опасности цунами?

Из соображений безопасности эвакуировали персонал японской "Фукусимы". Эта АЭС 11 марта 2011 года сильно пострадала от мощного землетрясения магнитудой 9,1.

Кроме того, во многих частях Японии люди начали подниматься на крыши зданий. Более 1,9 миллиона японцев получили просьбу об эвакуации.

Китай также объявил предупреждение об опасности цунами для прибрежных районов.

Позаботиться о своей безопасности призвали и американцев. Людей тоже просят подниматься выше из-за угрозы цунами.

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А на Гавайях объявили немедленную эвакуацию почти по всему острову Оаху.

"Я прошу вас сохранять спокойствие. Если вы в низине, пожалуйста, переберитесь как можно выше от земли", – призвал губернатор Гавайев Джош Грин.

Также береговая охрана США в Гонолулу издала приказ об эвакуации коммерческих судов из гавайских портов, при этом все гавани закрыты для входа. Самолеты, которые осуществляли авиарейсы в Гавайи, также развернули.

Именно Гавайи и юг и юго-восток Аляски под наибольшей опасностью.

Калифорнию, Орегон и Вашингтон предупредили о сильных течениях и опасных волнах.

Предупреждения о цунами также были объявлены в Филиппинах, Индонезии и Новой Зеландии. Людей призвали держаться подальше от пляжей.