После землетрясения на Камчатке может возникнуть цунами в ряде ближних регионов. Под угрозой, в частности, Гавайи.

В сети показали кадры первых сильных волн оттуда. Также на островах продолжается эвакуация, передает 24 Канал.

Смотрите также Одно из самых мощных с 1952 года: все, что известно о землетрясении на Камчатке и его последствиях

Какая ситуация на Гавайях?

Гавайи среди регионов, которые предупреждали о наибольшей опасности.

Вскоре после землетрясения в России там объявили немедленную эвакуацию почти по всему острову Оаху.

Первые мощные волны на Гавайях: смотрите видео

"Я прошу вас сохранять спокойствие. Если вы в низине, пожалуйста, переберитесь как можно выше от земли", – призвал губернатор Джош Грин.

Цунами надвигается на Гавайи: смотрите видео

Сразу были приняты меры безопасности. В частности, береговая охрана США в Гонолулу приказала эвакуировать коммерческие суда из гавайских портов. Все гавани закрыли для входа.

Кроме того, было прекращено авиасообщение, а самолеты, которые осуществляли авиарейсы на Гавайи, развернули назад.

Между тем нашлись и смельчаки. В сети показали, как человек на доске для серфинга плавал в океане во время приближения цунами.

Человек в океане перед цунами: смотрите видео

Но большинство людей все же решили переждать опасность в безопасных местах. Правда, дороги загружены автомобилями, там возникли пробки.

Ситуация на дорогах острова Мауи: смотрите видео

Люди пытаются убежать от цунами, но застряли в пробках: смотрите видео