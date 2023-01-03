На Закарпатье произошло землетрясение: в домах дрожали окна и мебель

3 января 2023, 19:52
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Источник:

Главный центр специального контроля

На Закарпатье 3 января произошло землетрясение. Толчки почувствовали многие люди, находившиеся внутри домов.

Землетрясение произошло примерно в 15:28. Его зафиксировали специалисты Главного центра специального контроля.

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На Закарпатье произошло землетрясение

В 15:28 3 января на территории Закарпатской области в районе города Иршава произошло землетрясение. Толчки происходили на глубине 6 километров. Их магнитуда составляла 3,8 балла по шкале Рихтера.

По классификации, такое землетрясение ощущают много людей, находящихся внутри здания. В свою очередь, под открытым небом оно ощущается немногими. Колебания похожи на сотрясение от тяжело нагруженного автомобиля.

Во время такого землетрясения:

  • люди просыпаются, но никто не пугается,
  • происходят дрожание окон, дверей, посуды,
  • скрип пола и стен,
  • дрожание мебели,
  • висящие предметы легко расшатываются,
  • жидкость в открытых емкостях слегка колеблется,
  • в автомобилях, стоящих на месте, толчок заметен.

Любопытно! На территории Закарпатской области наиболее мощные землетрясения зарегистрировали 23 января 2020 года  и 27 октября 2021 года с магнитудами 3,0 и 3,1 соответственно.


Землетрясение произошло возле Иршавы / Скриншот Главного центра специального контроля

В декабре также фиксировали землетрясение

Сейсмологи 1 декабря в 11:02 зафиксировали в Украине землетрясение. Его эпицентром стал район города Новоднестровск Черновицкой области.

Колебания происходили на глубине 6 километров. Магнитуда землетрясения достигала 2,2 балла по шкале Рихтера.

Этот вид толчков относится к неощутимым. Их интенсивность лежит ниже предела, который могут почувствовать люди. Их могут обнаружить и зарегистрировать только сейсмологи.

В последний раз землетрясение в Черновицкой области фиксировали сравнительно недавно. Толчки были 18 ноября 2022 года, а их магнитуда составляла 2,7 балла по шкале Рихтера.

Автор: Ольга Котів