Возле Неаполя произошло сильнейшее за последние 40 лет землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в вулканическом регионе Флегрейских полей вблизи Неаполя.

Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в итальянском супервулкане Кампи Флегрей в понедельник вечером, 20 мая. Оно вызвало легкие повреждения в эпицентре землетрясения, городе Поццуоли, а также в Неаполе, примерно в 20 километрах от него.

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Сейсмический шторм

Местные жители сообщали о трещинах в стенах и падении карнизов в домах в результате землетрясения.

Землетрясение магнитудой 4,4 балла на глубине 3 километров является самым сильным землетрясением, которое произошло в высокосейсмической зоне за последние 40 лет. Это землетрясение является частью продолжающегося "сейсмического шторма", в котором за последние 48 часов произошло более десятка землетрясений магнитудой более 2,0,

– говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в апреле 2024 года было зафиксировано 1252 землетрясения в районе Кампи Флегрей, большинство из которых имели магнитуду менее 1,0. Последнее крупное извержение супервулкана произошло в 1538 году, в результате чего на южном побережье Италии образовался новый залив.

Опасный регион

Вулкан находится примерно в 50 километрах от горы Везувий и подвержен явлению, известному как брадисейсм, во время которого почва поднимается и опускается из-за давления под поверхностью. Последний обширный цикл был в 1984 году, но несколько вулканологов сообщили, что в этом районе происходит новый цикл этого явления.

По данным итальянского агентства гражданской защиты, которое в этом году работало над обновлением планов эвакуации, более 500 000 человек живут в красной зоне, непосредственно прилегающей к вулкану Кампи Флегрей.

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