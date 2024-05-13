Иркутское управление министерства чрезвычайных дел России 13 мая сообщило о землетрясении в районе Байкала. По данным российского ведомства, эпицентр подземных толчков на координате – 52.90 северной широты и 107.24 восточной долготы. Об этом информирует 24 Канал.

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По информации Геофизической службы РАН, интенсивность землетрясения в Улан-Удэ достигала по магнитуде от 3 до 4, что свидетельствует о слабых до умеренных ощущений. В то же время в Иркутске, Хомутово, Дзержинске, Нижнем Саянтуе, Смоленщине и Сотниково зафиксировано магнитуду 3.

Дата и время толчков по Гринвичу – 12.05.2024, 22:56. Время по Гринвичу отстает от иркутского времени на 8 часов (то есть землетрясение зафиксировали 06:56 по местному времени и 01:56 по киевскому времени – 24 Канал),

– пишет Иркутское управление МЧС.

Сейчас сообщений о значительных разрушениях или жертвах не поступало – по крайней мере об этом пишут российские СМИ. Также они распространяют кадры, на которой обозначены места толчков.



Подземные толчки были на Байкале в России / Карта из телеграм-канала Иркутского управления МЧС

Справка. Байкал – озеро на территории Восточной Сибири, являющееся самым глубоким пресным водоемом на Земле. Оно расположено на территории России, лежит на высоте 456 метров над уровнем моря, иногда в этом районе фиксируют подземные толчки. Более 30 мощных землетрясений зарегистрировано только в XX веке.

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Ученые утверждают, что район Байкала относится к территории с высокой сейсмичностью: здесь регулярно происходят землетрясения, сила большей части которых составляет один-два балла по шкале интенсивности МСК-64.

В 1959 году произошло Среднебайкальское землетрясение с эпицентром на дне Байкала в районе поселка Сухая. Сила его достигала магнитуды 9. В Улан-Удэ и Иркутске сила главного толчка достигла 6: образовывались трещины, фиксировали незначительные разрушения.