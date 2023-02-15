"Было похоже на грузовой поезд": в Новой Зеландии произошло землетрясение
Источник:NZ Herald
В Новой Зеландии произошло мощное землетрясение магнитудой 6,1. Толчки ощутили около Веллингтона.
Землетрясение произошло сегодня, 15 февраля. По словам местных жителей, толчки были "масштабными и страшными".
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Что известно о землетрясении в Новой Зеландии
Землетрясение произошло примерно в 50 километрах северо-западнее Парапараума на глубине 48 километров. Более 60 тысяч человек на Северном и Южном островах сообщили, что почувствовали толчки, в том числе в Окленде и Крайстчерче.
Национальное агентство по чрезвычайным ситуациям сообщило об отсутствии угрозы цунами.
Позже в 45 километрах юго-западнее Таумаруну и на глубине 78 километров произошло землетрясение магнитудой 4,0.
Это было похоже на грузовой поезд, который промчался мимо нашего дома,
– рассказал один из очевидцев.
Мощные землетрясения в других странах
- Ночью 15 февраля толчки почувствовали на Камчатском полуострове. Землетрясение произошло на востоке России магнитудой 5,8.
- В Румынии 14 февраля зафиксировали сильное землетрясение магнитудой 5,7. После землетрясения последовали два афтершока.
- В Грузии 12 февраля в 12:07 по местному времени снова зафиксировали землетрясение.
Накануне в Грузии также произошло землетрясение. Национальный центр сейсмического мониторинга сообщил, что толчки произошли в 7 километрах от Озургети, в деревне Вакиджвари.
Кстати, жертвами землетрясения в Турции и Сирии стали более 41 тысячи человек. Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган сообщил, что число жертв стихийного бедствия на юге страны достигло 35 418 человек.
Известно, что в больницах находятся 13 208 раненых в результате землетрясений. Поисково-спасательные работы в зоне землетрясения будут продолжены до тех пор, пока под завалами будут оставаться люди, пообещал Эрдоган.
- Более 5 814 человек погибли в Сирии. Около девяти миллионов человек в стране пострадали от землетрясения, сообщила ООН.