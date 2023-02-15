"Было похоже на грузовой поезд": в Новой Зеландии произошло землетрясение

В Новой Зеландии произошло мощное землетрясение магнитудой 6,1. Толчки ощутили около Веллингтона.

Землетрясение произошло сегодня, 15 февраля. По словам местных жителей, толчки были "масштабными и страшными".

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Что известно о землетрясении в Новой Зеландии

Землетрясение произошло примерно в 50 километрах северо-западнее Парапараума на глубине 48 километров. Более 60 тысяч человек на Северном и Южном островах сообщили, что почувствовали толчки, в том числе в Окленде и Крайстчерче.

Национальное агентство по чрезвычайным ситуациям сообщило об отсутствии угрозы цунами.

Позже в 45 километрах юго-западнее Таумаруну и на глубине 78 километров произошло землетрясение магнитудой 4,0.

Это было похоже на грузовой поезд, который промчался мимо нашего дома,

– рассказал один из очевидцев.

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