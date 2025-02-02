Землетрясение на Полтавщине: сейсмологи оценили, какой уровень опасности оно несет

В субботу, 1 февраля, между Полтавой и Решетиловкой зафиксировали землетрясение магнитудой 3,67. Толчки зафиксировали не небольшой глубине, что несет потенциальную опасность.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова сейсмолога Александра Кендзеры в эфире "Суспільне Студия". Заметим, что местные сообщали о дрожании мебели, в частности в многоэтажках.

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Что известно о землетрясениях в Украине

Александр Кендзера отмечает, что последствия землетрясений в Украине хорошо изучены. Как пояснил сейсмолог, эта местность относится к двум поясам – Украинский щит и Днепровско-Донецкая впадина. Это активные пояса, где добывают нефть, газ. Время от времени там происходят землетрясения.

Землетрясение, произошедшее на Полтавщине 1 февраля, может быть опасным для жителей этой местности. Сейсмолог обращает внимание на небольшую глубину, на которой произошли тектонические явления.

Эти землетрясения, происходящие в Полтавской области – они так же могут вызвать зло. За ними так же надо следить. Особенно, если они происходят на такие небольшой глубине, как последнее. Они трясут поверхность достаточно сильно. Если какой-то объект окажется в эпицентре этого землетрясения, то может быть разрушен,

– говорит Кендзера.

Также ученый рассказал, что ранее считалось, что землетрясений в Украине быть не может. Однако двадцатилетние наблюдения доказывают обратное – за это время было зафиксировано более 30 землетрясений. По словам Кендзеры, сильнее всего землетрясения ощущаются на юго-западе Одесской области.