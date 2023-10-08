Афганистан потрясло мощное землетрясение: уже более 2 тысяч жертв

На западе Афганистана вблизи границы с Ираном произошло мощное землетрясение. В результате этого было разрушено несколько сел примерно в 40 километрах от города Герат.

Землетрясение произошло магнитудой 6,3. Многие здания были повреждены, а люди оказались под завалами.

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Афганистан потрясло мощное землетрясение

Произошло не менее трех мощных подземных толчков. Директор провинциальной больницы Герата сообщил, что по меньшей мере 255 человек погибли и около 500 получили ранения.

Последствия землетрясения в Афганистане / фото из соцсетей

Позже стало известно, что из-за землетрясения в Афганистане погибли более 2 тысяч человек и получили ранения более 9 000 человек.

2053 человека погибли, 9240 ранены и 1329 домов повреждены или разрушены,

– сообщила спикер Министерства стихийных бедствий Мулла Джанан Сайек.



Последствия землетрясения в Афганистане / Фото Shutterstock



Землетрясение в Афганистане / фото Shutterstock

Ситуация в Афганистане после землетрясения: смотрите видео

Отметим, что Афганистан часто подвергается землетрясениям, особенно в горном хребте Гиндукуш, поскольку он расположен вблизи стыка Евразийской и Индийской тектонических плит.

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