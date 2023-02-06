В результате землетрясения в Сирии погибла сестра премьер-министра, – СМИ
6 февраля 2023, 14:18Читати новину українською
Источник:Alwatan.Sy
Мощные землетрясения 6 февраля всколыхнули Турцию и Сирию. Жертв считают сотнями. В СМИ сообщают, что среди погибших и близкие родственники премьера Сирии Хусейна Арнуса.
В частности, его сестра Нессум Арнус вместе с несколькими детьми и внуками. Об этом информирует 24 Канал.
Обратите внимание Турцию и Сирию всколыхнули мощные землетрясения – уничтожены дома, много жертв: все, что известно
Родные премьер-министра Сирии погибли под обломками обрушившегося здания. Они жили в центральной Сирии в городе Хама.
В Snack Syrian уточнили, что вместе с Нессум Арнус жертвами землетрясения стали 11 детей и внуков.
Кратко о последствиях землетрясений в Турции и Сирии
- В понедельник, 6 февраля, Турцию всколыхнуло мощное землетрясение. Позже произошло еще одно. По состоянию на 13:00 по турецкому времени, в результате землетрясения погибли 912 человек, 5 385 получили ранения. Эпицентр землетрясения находился вблизи турецкого города Газиантеп.
- Количество обрушившихся домов считают десятками. Люди буквально вынуждены убегать от падающих зданий. Жуткие кадры показали в СМИ.
- По предварительным данным, в Сирии погибли 427 человек. В частности, 190 жертв – в районах, контролируемых оппозицией и еще 237 – в районах, подконтрольных правительству.
- В настоящее время МИД Украины выясняет, есть ли среди пострадавших украинцы. Владимир Зеленский заявил, что наше государство готово предоставить необходимую помощь Турции. Всего помощь Турции готовы предоставить более 40 стран.