В результате землетрясения в Сирии погибла сестра премьер-министра, – СМИ

Мощные землетрясения 6 февраля всколыхнули Турцию и Сирию. Жертв считают сотнями. В СМИ сообщают, что среди погибших и близкие родственники премьера Сирии Хусейна Арнуса.

В частности, его сестра Нессум Арнус вместе с несколькими детьми и внуками. Об этом информирует 24 Канал.

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Родные премьер-министра Сирии погибли под обломками обрушившегося здания. Они жили в центральной Сирии в городе Хама.

В Snack Syrian уточнили, что вместе с Нессум Арнус жертвами землетрясения стали 11 детей и внуков.

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