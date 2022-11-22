Возле Соломоновых островов – мощное землетрясение: есть угроза цунами
22 ноября 2022 , 08:58Читати новину українською
Источник:AP
22 ноября возле Соломоновых островов произошло землетрясение магнитудой 7. Сейчас там объявили угрозу цунами.
По интенсивности землетрясение оценивается как "опустошительное". Людей попросили перебраться на возвышенности.
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Возле Соломоновых островов произошло мощное землетрясение
По данным Геологической службы США, эпицентр находился в 56 километрах от столицы Хониары на глубине 13 километров.
Центр предупреждения о цунами в Тихом океане заявил, что на островах возможны "опасные волны". Эксперты сообщили, что "более широкая угроза цунами" не ожидается. Волны могут достигнуть 1 метра в высоту.
В то же время местные власти рекомендовали людям оставаться на холмах.
Другие мощные землетрясения
- На греческом острове Крит 21 ноября зафиксировали землетрясение. Магнитуда подземных толчков составила 5,5 балла по шкале Рихтера.
- В Черновицкой области 18 ноября произошло землетрясение. Его зафиксировали в полночь.
- 9 ноября землетрясение магнитудой 5,7 всколыхнуло побережье итальянского пляжного курорта Фано. Подземные толчки слышали аж в Риме.
- В Румынии 3 ноября произошло землетрясение. Его толчки ощутили даже жители 4 областей Украины, а также в Молдове.
- В ночь на 4 ноября в западной турецкой провинции Измир произошло сильное землетрясение. По шкале его магнитуда составляла 4,9 из 9,5 максимальных.
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