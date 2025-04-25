В Стамбуле снова произошли сильные афтершоки: местные власти говорят, что "это нормально"
- Вечером 25 апреля в Стамбуле произошли подземные толчки.
- Местные власти сообщили, что афтершоки являются частью обычного процесса после основного землетрясения, которое произошло 23 апреля.
За последние два дня Стамбул второй раз переживает землетрясение. Вечером 25 апреля город снова затресло магнитудой от 3 до 4.
В Турции – очередное землетрясение. В 18:32 в районе Авджилар в провинции Стамбул, вблизи побережья Мраморного моря, произошло землетрясение магнитудой 3,6, передает 24 Канал со ссылкой на Milliyet.
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Что известно
По информации, размещенной на сайте Управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD), было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,3 с эпицентром в Мраморном море. Эпицентр размещался на расстоянии 17,82 километров от района Бююкчекмедже в Стамбуле, на глубине 7,01 километров. После этого произошли еще два афтершока магнитудой 3,7 и 3,5.
Министр экологии, урбанизации и изменения климата Мурат Курум сообщил о получении 6539 сообщений о повреждении зданий. Больше всего сообщений о повреждении поступило из таких районов Стамбула: Бахчелиевлер, Эсенлер, Багджилар, Зейтинбурну, Авджилар.
Губернатор Стамбула Давут Гюль обратился к горожанам. Он подчеркнул, что афтершоки, периодически ощущаемые в городе, по словам специалистов, являются частью обычного процесса после основного землетрясения. Также чиновник отметил, что в администрацию не поступало никакой информации о негативных последствиях.
Несмотря на заявление властей, жители некоторых районов города с тревогой покинули свои дома и рабочие места. Некоторые взяли с собой одеяла и направились в ближайшие парки, другие же остались переждать землетрясение на тротуарах возле своих домов.