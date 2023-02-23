Мощное землетрясение в Таджикистане попало на видео
23 февраля 2023, 10:00Читати новину українською
На границе Таджикистана и Китая утром 23 февраля произошло мощное землетрясение. Толчки почувствовали даже жители Казахстана.
В сети уже распространяют видео землетрясения. Что известно, рассказывает 24 Канал.
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На обнародованных жутких кадрах из камер видеонаблюдения видно, как все вздрагивает и люди массово пытаются как можно быстрее покинуть помещение. Заметим, что информации о разрушениях и пострадавших до сих пор нет.
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Землетрясение в Таджикистане: смотрите видео
Что известно о новом землетрясении
- Толчки произошли в 5:37 утра по местному времени или в 2:37 по Киеву. Приблизительно через 20 минут был афтершок магнитудой 5,0.
- Эпицентр землетрясения зафиксировали в Горном Бадахшане – полуавтономном восточном регионе Таджикистана, граничащем с Афганистаном и Китаем. Это малообитаемая территория, окруженная высокими горами Памира.
- Китайские специалисты утверждают, что эпицентр землетрясения размещался на глубине 10 километров. Европейские и американские заявляют о 20 километрах.
- По данным Китайского сейсмологического центра, магнитуда землетрясения составила 7,2. Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал сначала 7,1 балла, но позже снизил показатель до 6,8. Геологическая служба США также говорит о 6,8.
- В Китае землетрясение больше всего ощутили жители Синьцзян-Уйгурского автономного района. Кроме того, эпицентр был в 66 километрах от города Мургаб в Таджикистане (10,8 тысячи человек) и в 272 километрах от второго по численности населения города в Кыргызстане – Ош (200 тысяч человек).
- В результате землетрясения могут случиться оползни. Геологическая служба США подсчитала, что они поразят мало населения или вообще никого.
- Казахстан также ощутил землетрясение. Толчки магнитудой 2 – 3 наблюдали жители Алматы и Шимкента.