Мощное землетрясение в Таджикистане попало на видео

На границе Таджикистана и Китая утром 23 февраля произошло мощное землетрясение. Толчки почувствовали даже жители Казахстана.

В сети уже распространяют видео землетрясения. Что известно, рассказывает 24 Канал.

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На обнародованных жутких кадрах из камер видеонаблюдения видно, как все вздрагивает и люди массово пытаются как можно быстрее покинуть помещение. Заметим, что информации о разрушениях и пострадавших до сих пор нет.

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Землетрясение в Таджикистане: смотрите видео

Что известно о новом землетрясении