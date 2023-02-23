У мережі вже поширюють відео землетрусу. Що відомо, розповідає 24 Канал.
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На оприлюднених моторошних кадрах з камер відеоспостереження видно, як все здригається і люди масово намагаються якнайшвидше покинути приміщення. Зауважимо, що інформації про руйнування та постраждалих досі немає.
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Землетрус у Таджикистані: дивіться відео
Що відомо про новий землетрус
- Поштовхи сталися о 5:37 ранку за місцевим часом або о 2:37 за Києвом. Приблизно за 20 хвилин був афтершок магнітудою 5,0.
- Епіцентр землетрусу зафіксували у Гірському Бадахшані – напівавтономному східному регіоні Таджикистану, що межує з Афганістаном та Китаєм. Це малонаселена територія, оточена високими горами Паміру.
- Китайські фахівці стверджують, що епіцентр землетрусу розміщувався на глибині 10 кілометрів. Натомість європейські та американські заявляють про 20 кілометрів.
- За даними Китайського сейсмологічного центру, магнітуда землетрусу становила 7,2. Водночас Європейсько-Середземноморський сейсмологічний центр зафіксував спершу 7,1 бала, але пізніше знизив показник до 6,8. Геологічна служба США також говорить про 6,8.
- У Китаї землетрус найбільше відчули жителі Сіньцзян-Уйгурського автономного району. Крім того, епіцентр був за 66 кілометрів від міста Мургаб у Таджикистані (10,8 тисячі осіб) та за 272 кілометрів від другого за чисельністю населення міста у Киргизстані – Ош (200 тисяч осіб).
- Внаслідок землетрусу можуть трапитися зсуви. Геологічна служба США підрахувала, що вони вразять мало населення або взагалі нікого.
- Казахстан також відчув землетрус. Поштовхи магнітудою 2 – 3 спостерігали жителі Алмати та Шимкента.