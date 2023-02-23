У мережі вже поширюють відео землетрусу. Що відомо, розповідає 24 Канал.

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На оприлюднених моторошних кадрах з камер відеоспостереження видно, як все здригається і люди масово намагаються якнайшвидше покинути приміщення. Зауважимо, що інформації про руйнування та постраждалих досі немає.

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